O portal LeoDias revelou, na última segunda-feira (6), uma possível reviravolta no romance entre Virginia Fonseca e Vinicius Júnior. De acordo com o veículo, o jogador do Real Madrid, que recebeu a influenciadora em Madrid na última semana, mantém conversas com outras mulheres mesmo após se envolver com a ex-esposa de Zé Felipe.

Capturas de tela de conversas íntimas do atacante com Day Magalhães, uma modelo brasileira que vive na Itália, foram publicadas pelo portal. Em uma delas, Vinicius Júnior, que atualmente está na Coreia do Sul para amistosos da Seleção Brasileira, reage a um vídeo publicado pela modelo no status do WhatsApp com o emoji de olhinhos.

Em uma das conversas registradas em maio, Vinicius Júnior escreveu para Day Magalhães: “Deixa eu ver sobre o hotel e te aviso”. Ela respondeu: “Está bem” e, no dia seguinte, enviou elogios acompanhados de emojis românticos, comentando: “Você fica lindo de smoking”, seguido de várias carinhas apaixonadas.

Em seguida, o atleta solicita os dados do passaporte dela para o encontro no hotel, e ela questiona: “É necessário os dois lados ou apenas o número é suficiente?”. Ele responde: “Apenas isso, eu acho”, e Day Magalhães finaliza a conversa com um simples “Tá bem”.

As conversas vieram à tona pouco depois de Virginia Fonseca passar alguns dias na casa do jogador em Madrid. Apesar de não terem feito aparições públicas juntos durante a viagem, a influenciadora compartilhou diversos detalhes da decoração do imóvel, confirmando sua estadia no local. Ela também este em uma partida do Real Madrid no Santiago Bernabéu.