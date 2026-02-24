A passagem de Lewis Hamilton pela Ferrari pode ter prazo para terminar. Segundo informações divulgadas pela imprensa italiana, o contrato do heptacampeão com a equipe de Maranello é válido até o fim de 2026, com a possibilidade de extensão por mais um ano, decisão que depende exclusivamente do piloto.

Na prática, isso significa que, caso não renove o contrato para 2027 ou não acerte com outra equipe, Hamilton pode encerrar a carreira no final da temporada de 2026.

Temporada marcada por frustrações

A transferência de Hamilton da Mercedes para a Ferrari foi uma das maiores movimentações da história recente da Fórmula 1, encerrando uma parceria de 12 temporadas repleta de títulos e recordes. A expectativa era de um “casamento perfeito” entre o maior campeão dos últimos tempos e a equipe mais tradicional do campeonato.

No entanto, os resultados de 2025 ficaram bem abaixo do esperado. Sem considerar provas sprint, o melhor desempenho de Hamilton foi ocupando o 4º lugar, repetido em algumas etapas. O piloto também não sobe ao pódio há 26 corridas e não vence há 34, desde o GP da Bélgica de 2024.

Enquanto isso, o companheiro de equipe de Hamilton, Charles Leclerc, conseguiu resultados mais consistentes e abriu vantagem na classificação interna da equipe.

Recomeço em 2026 pode ser decisivo

O desempenho de Hamilton em 2026 pode ser determinante para a escolha sobre continuar ou se despedir definitivamente da Fórmula 1 em 2027.

Se optar por encerrar a trajetória, o heptacampeão deixará as pistas como recordista histórico, com sete títulos, mais de 100 vitórias e mais de 200 pódios, números que consolidam seu nome entre os maiores da história do automobilismo.