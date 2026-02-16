Inspirada pela Copa dos Campeões da Europa, a Copa Libertadores da América foi criada em 1960 e é a principal competição entre clubes da América do Sul, na qual times de todos os países ligados à Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) disputam pelo título.

Recentemente, a 1ª fase da mais recente edição da competição chegou ao fim. Com isso, uma nova etapa será iniciada nesta terça-feira (17), que desta vez, também incluirá alguns times brasileiros no elenco.

Um deles é o Botafogo, do Rio de Janeiro, que nos dias 18 e 25 de fevereiro, entrará em campo para enfrentar o Nacional de Potosí, da Bolívia. Inclusive, para garantir que seu elenco estará preparado para o duelo, o alvinegro carioca decidiu enviar uma parte dos atletas para a Bolívia para que eles se acostumem com a altitude.

Além disso, nas mesmas datas, o Bahia também representará o Brasil encarando o O’Higgings, do Chile. Com as datas definidas, as torcidas agora aguardam que os times deem tudo de si para garantir uma vaga na terceira etapa da competição, que antecede a fase de grupos.

Jogos da 2ª fase da Libertadores: todas as datas

Conforme mencionado anteriormente, tanto o Botafogo contra o Bahia enfrentarão seus rivais na 2ª fase da Libertadores entre os dias 18 (ida) e 25 (volta). Já os demais times classificados entrarão em campo nas seguintes datas:

Juventud x Guaraní-PAR (19 e 26 de fevereiro)

Liverpool-URU x Independiente Medellín (17 e 24 de fevereiro)

Deportivo Táchira x Tolima (19 e 26 de fevereiro)

2 de Mayo x Sporting Cristal (17 e 24 de fevereiro)

Carabobo x Huachipato (17 e 24 de fevereiro)

Barcelona-EQU x Argentinos Juniors (18 e 25 de fevereiro)

Vale lembrar que a atual disputa é crucial para afunilar ainda mais o elenco e já começar a definir quais times irão para a fase de grupos. No fim, apenas quatro deles terão a chance de integrar as chaves principais.