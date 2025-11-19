Autoridades da Arábia Saudita desmentiram rumores de que o país estaria prestes a revogar a proibição do consumo de álcool. A informação circulou internacionalmente e provocou intenso debate nas redes sociais, considerando que a Arábia Saudita, berço do Islã, mantém a proibição para muçulmanos há 73 anos.

Atualmente, apenas a Arábia Saudita e o Kuwait mantêm a proibição total da venda de bebidas alcoólicas no Golfo. Apesar de não ter liberado o consumo em geral, o país deu um pequeno passo em 2023 ao permitir a inauguração da primeira loja de bebidas alcoólicas em Riad. Voltada exclusivamente para diplomatas não muçulmanos, a iniciativa representou uma mudança discreta, mas simbólica.

Bebidas alcoólicas seguem proibidas

Nos últimos anos, o Reino da Arábia Saudita tem promovido uma série de reformas sociais e econômicas sob a liderança do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Entre as mudanças mais notáveis estão o fim da proibição para mulheres dirigirem, a flexibilização da segregação de gênero em espaços públicos e a redução do poder da polícia religiosa.

No âmbito da Visão 2030, o governo intensificou esforços para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo. Como resultado, o país passou a receber eventos culturais inéditos, como festivais de música no deserto, desfiles de moda e sessões de cinema, iniciativas que têm como objetivo impulsionar o turismo e atrair investimentos estrangeiros.

Embora continue exercendo grande influência em questões sensíveis, o rei da Arábia Saudita — conhecido como Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, em referência a Meca e Medina — mantém firme o controle sobre assuntos religiosos. Nesse contexto, a ampla repercussão do rumor sobre a liberação do álcool evidencia como esse tema ainda é altamente delicado no país.