A República Checa deu início a um projeto que pode mudar os padrões de velocidade nas rodovias do continente. A partir do fim de setembro de 2025, o país começou a testar a elevação do limite para 150 km/h em um trecho específico da autoestrada D3, entre as cidades de Tábor e České Budějovice.

A experiência ocorre em um percurso de 50 quilômetros e marca a primeira iniciativa do tipo dentro da União Europeia. A mudança, no entanto, não será permanente nem irrestrita: o novo teto só poderá ser adotado em condições consideradas ideais.

Velocidade maior, mas sob controle rígido

O aumento para 150 km/h depende de fatores como clima favorável, fluxo regular de veículos e ausência de obras ou ocorrências na pista. Painéis eletrônicos instalados ao longo da rodovia indicarão, em tempo real, qual limite está em vigor.

Caso haja chuva intensa, congestionamento ou qualquer situação que eleve o risco de acidentes, o sistema reduz automaticamente a velocidade permitida para 130 km/h — patamar já consolidado em diversas autoestradas europeias. Em outros países do bloco, como Espanha e Suíça, os limites costumam variar entre 100 km/h e 120 km/h.

Segundo o Ministério do Transporte checo, a sinalização variável e o monitoramento constante são essenciais para garantir segurança durante o teste. A avaliação também leva em conta os recursos tecnológicos presentes nos veículos mais modernos.

Debate ambiental e questionamentos

A decisão gerou reações distintas dentro e fora do país. Especialistas em mobilidade alertam que velocidades mais altas tendem a elevar o consumo de combustível e, consequentemente, as emissões de poluentes por quilômetro rodado.

Além da questão ambiental, há preocupação com a segurança viária. Estudos associam velocidades superiores a impactos mais graves em caso de colisão e a menor tempo de reação diante de imprevistos.

O governo checo, por sua vez, sustenta que a combinação de tecnologia, fiscalização e gestão ativa da via pode viabilizar a medida sem comprometer a segurança. Por enquanto, o limite ampliado segue restrito ao trecho experimental da D3, enquanto autoridades acompanham os resultados.