Embora estejam dedicados à atual campanha do Inter Miami CF, os jogadores Lionel Messi e Luis Suárez conseguiram, em maio do ano passado, abrir uma brecha em suas agendas para dar início a uma importante empreitada no futebol uruguaio.

Isso porque a dupla passou a integrar o projeto que deu origem ao clube Deportivo LSM, originário de Ciudad de la Costa, que faz parte da área metropolitana de Montevidéu e, agora, já disputa em competições oficiais.

A iniciativa partiu de Suárez, que decidiu convocar o amigo e parceiro de equipe para atuar como cofundador na gestão esportiva. Com a consolidação do comando da dupla, o LSM conseguiu finalmente se filiar à Associação Uruguaia de Futebol.

Desta forma, o clube deixou de ser apenas um nome das categorias de base para se transformar em uma importante força nacional para o esporte. Inclusive, vale destacar que o LSM conquistou espaço na Série C uruguaia ainda em seu primeiro ano competitivo.

Atualmente, o time serve como porta de entrada para que talentos locais possam se desenvolver e dispõe de diversos recursos para que isso ocorra, incluindo até mesmo um estádio com capacidade para cerca de 1.400 torcedores.

Clube de Messi e Suárez está se preparando para próximas temporadas

É importante ressaltar que o Deportivo LSM compete tanto com equipes masculinas quanto femininas, e ambas estão se preparando para se destacar em campo nas próximas temporadas, almejando chegar ainda mais longe.

Conforme mencionado anteriormente, o elenco masculino já conseguiu garantir acesso à terceira divisão uruguaia, que é equivalente à Série C no país, após conquistar o título da Divisional D em 2025. Já o time feminino disputa a Divisional B.

Inclusive, se o clube continuar avançando, Messi e Suárez poderão provar que não são apenas decisivos dentro das quatro linhas, mas também capazes de se destacar fora delas, participando ativamente da administração.