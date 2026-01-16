O universo do futebol foi surpreendido por uma revelação que mostra que, mesmo em tempos de cifras astronômicas, os valores pessoais ainda podem falar mais alto. Anmar Al Haili, que esteve à frente do Al-Ittihad, trouxe a público os detalhes de uma tentativa frustrada de levar Lionel Messi para o futebol da Arábia Saudita em 2023. O dirigente confirmou que o astro argentino recebeu uma proposta que beirava o inimaginável: um montante de 1,4 bilhão de euros para vestir a camisa do clube.

A prioridade familiar sobre o dinheiro

A negativa do camisa 10 não foi motivada por questões contratuais ou falta de interesse esportivo direto, mas sim pelo bem-estar de seu círculo íntimo. Segundo o ex-presidente da equipe saudita, Messi foi transparente ao explicar que a tranquilidade e os desejos de sua família eram soberanos, mesmo diante de um valor que muitos considerariam irrecusável. Al Haili destacou que, embora as conversas tenham sido diretas logo após a saída do craque do Paris Saint-Germain, o respeito pela decisão do atleta prevaleceu, deixando as portas do clube sempre abertas para uma eventual aproximação futura.

O projeto americano e a consolidação em Miami

Enquanto o Al-Ittihad seguia investindo em nomes de peso para seu elenco, como o francês Karim Benzema e o brasileiro Fabinho, o craque argentino trilhou um caminho diferente ao atravessar o Atlântico. Sua escolha pelo Inter Miami, na liga dos Estados Unidos, envolveu um plano de carreira muito mais amplo do que apenas o desempenho em campo. Além dos ganhos anuais expressivos, o acordo garantiu ao jogador participações em receitas de gigantes globais como Apple e Adidas, além de focar em investimentos no próspero setor imobiliário da Flórida.

Vínculo renovado e planos de longo prazo

Atualmente, aos 38 anos, o craque parece ter encontrado o equilíbrio perfeito entre o alto rendimento e a satisfação pessoal. Em outubro do ano passado, ele estendeu seu compromisso com a equipe norte-americana até o encerramento da temporada de 2028. Messi tem reforçado constantemente em suas entrevistas que a vida em Miami se tornou uma realidade gratificante, especialmente com a expectativa de atuar no novo estádio do clube, o Miami Freedom Park. Para o ídolo, a permanência nos Estados Unidos não é apenas o cumprimento de um contrato de trabalho, mas a consolidação de um sonho compartilhado com sua esposa e filhos.