Lionel Messi se mostrou mais descontraído do que nunca fora dos campos. O craque, camisa 10 do Inter Miami e da seleção argentina, surpreendeu ao revelar curiosidades sobre sua vida pessoal em uma rara entrevista. Entre os detalhes, contou que gosta de misturar vinho com Sprite, se considera romântico e ainda enfrenta dificuldade para se desligar do TikTok.

Messi conversou com os jornalistas Nicolás Occhiato e Diego Leuco, em entrevista ao canal argentino Luzu TV. Apesar de o futebol ter sido abordado, os momentos de maior destaque foram aqueles em que o jogador abriu o coração e compartilhou aspectos do seu dia a dia.

Sobre a sua bebida favorita, Messi provocou risos nos entrevistadores: “Eu gosto de vinho. O mesmo de sempre: vinho com Sprite, sabe? Para que bata mais rápido”. O argentino também compartilhou detalhes de sua vida pessoal, incluindo a convivência com os filhos e com a esposa, Antonela Roccuzzo.

“Tenho minha parte em que eu sou mais estranho que a merda também… Gosto muito de estar sozinho. A zona da casa, com as três crianças correndo para todos os lados, acaba me saturando. Gosto do meu momento de solidão”, disse. Aos 38 anos, Messi vai disputar em 2026 sua sexta Copa do Mundo e buscará o bicampeonato.

