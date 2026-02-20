O embate ideológico que marcou os últimos anos no país, especialmente diante da rivalidade entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, não ficou restrito ao campo institucional. A polarização acabou refletindo também no universo das celebridades, onde nomes conhecidos do público passaram a externar preferências políticas de forma aberta.

Se antes o posicionamento era tratado com cautela, hoje parte dos artistas faz questão de tornar pública sua inclinação ideológica. Em muitos casos, as declarações ocorreram durante períodos eleitorais, quando atores e atrizes usaram suas redes sociais para declarar apoio a candidatos e defender pautas específicas.

Valores e visões de mundo em debate

As manifestações vão além da escolha entre candidatos. Para alguns, trata-se de defender agendas ligadas a direitos sociais, inclusão e políticas públicas mais amplas. Outros preferem destacar bandeiras associadas a princípios conservadores, defesa de tradições e menor intervenção do Estado.

Com grande alcance digital, essas personalidades influenciam milhões de seguidores e ajudam a ampliar discussões sobre temas sociais, ambientais e comportamentais. O cenário dividido evidencia que o setor cultural não é politicamente uniforme.

Entre os artistas que já demonstraram alinhamento com pautas de esquerda estão José de Abreu, Antonio Pitanga, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Juliette, Alec Baldwin, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e Leonardo DiCaprio.

Já no campo identificado com a direita aparecem Cássia Kis, Humberto Martins, Regina Duarte, Malvino Salvador, Felipe Folgosi, Thiago Gagliasso, Dennis Quaid, Mel Gibson, Sylvester Stallone e Zachary Levi.

Convivência profissional apesar das divergências

Mesmo diante de posições antagônicas, o ambiente artístico continua sendo espaço de trabalho coletivo. Produções, eventos e bastidores reúnem profissionais com opiniões distintas, sem que isso impeça parcerias.

A diversidade de posicionamentos entre famosos espelha a própria sociedade brasileira, marcada por diferentes correntes de pensamento e pela liberdade de expressão garantida em regime democrático.