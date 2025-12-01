A nova atualização do salário mínimo estadual no Rio de Janeiro trouxe alívio para milhares de trabalhadores, que passaram a receber R$ 1.665, valor superior ao piso nacional de R$ 1.518. A medida reforça o compromisso do estado em assegurar uma remuneração mais justa diante do custo de vida local, beneficiando especialmente profissionais de setores essenciais.

Além de elevar o rendimento de quem atua em áreas estratégicas, o novo piso regional também busca reduzir desigualdades salariais dentro do próprio estado. Categorias como trabalhadores domésticos, auxiliares de serviços gerais, empregados do comércio, auxiliares administrativos e funções técnicas de nível médio estão entre as contempladas pelo reajuste.

Com a atualização, o Rio de Janeiro mantém sua tradição de estabelecer um salário mínimo mais elevado que o nacional, garantindo maior poder de compra e fortalecendo a economia local por meio da valorização da mão de obra.

Mesmo assim, o estado fica atrás de outros como Paraná e Santa Catarina, que pagam um salário mínimo que ultrapassa R$ 2 mil. Apesar dessa diferença, especialistas apontam que o reajuste fluminense ainda representa um avanço importante no cenário regional, especialmente em um momento de inflação persistente e aumento no custo de itens básicos, como alimentação e transporte.

Piso estadual e os respectivos valores/faixas recentes