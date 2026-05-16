O Liverpool entrou oficialmente na disputa pela contratação do lateral-direito Wesley França, revelado nas categorias de base do Flamengo. Atualmente defendendo a Roma, o jogador vive grande fase no futebol europeu e já desperta interesse de gigantes do continente.

Segundo informações da imprensa inglesa, Barcelona e Real Madrid já monitoravam a situação do brasileiro, mas agora o Liverpool também avalia apresentar proposta na próxima janela de transferências. O crescimento do atleta na temporada chamou ainda mais atenção após suas atuações pela Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti.

Além dos gigantes espanhóis e ingleses, outros clubes da Premier League também acompanham Wesley de perto, incluindo Manchester City, Arsenal, Newcastle e Everton. A expectativa é que sua valorização aumente ainda mais caso ele tenha destaque em futuras competições internacionais com a camisa da Seleção.

Uma eventual venda pode render uma quantia importante ao Flamengo graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA. O clube carioca possui direito a 2,5% do valor bruto de uma futura transferência do lateral, o que pode representar milhões de reais dependendo da negociação fechada pela Roma.

Versatilidade virou diferencial no mercado europeu

Um dos fatores que mais aumentaram a valorização de Wesley no futebol europeu é sua capacidade de atuar em diferentes funções pelas laterais do campo. O brasileiro consegue jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, característica considerada muito valiosa pelos principais clubes do continente.

A evolução defensiva e ofensiva do jogador também vem sendo bastante elogiada na Itália. Na Roma, Wesley ganhou espaço rapidamente e virou peça importante no elenco, cenário que ajudou a transformá-lo em um dos nomes brasileiros mais observados do mercado internacional atualmente.