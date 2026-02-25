Pouco depois de assumir a apresentação do Jornal Nacional no lugar de William Bonner, César Tralli pode estar no centro de uma polêmica que ameaça gerar um prejuízo financeiro milionário à TV Globo. O Ministério Público Federal em Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública contra a emissora que pede indenização de R$ 10 milhões.

Tudo por causa de uma suposta pronúncia errada da palavra recorde por parte de jornalistas da casa — incluindo exemplos citados de telejornais como o Jornal Nacional, Globo Esporte e Globo Rural.

Na petição, o procurador da República Cléber Eustáquio Neves sustenta que a emissora estaria pronunciando a palavra fora da norma culta, tratando-a como proparoxítona (“RÉ-corde”) em vez da forma considerada correta (“reCORde”), o que, segundo ele, representaria um “desserviço” educacional ao público da TV Globo.

O pedido não se limita a uma compensação financeira: além dos R$ 10 milhões por danos morais coletivos, o MPF quer que a emissora seja obrigada judicialmente a veicular uma retratação e corrigir publicamente a pronúncia nos telejornais e demais espaços informativos, com possibilidade de penalidades adicionais caso a forma questionada continue sendo usada.

A ação ainda está em fase inicial, e a Globo oficialmente não comentou o processo em andamento. Analistas e críticos têm dividido opiniões: enquanto alguns veem a iniciativa como um excesso de formalismo ou uma interpretação inusitada de normas linguísticas, outros destacam questões sobre o papel de meios de comunicação na preservação da língua portuguesa.

Trajetória consolidada no jornalismo até o principal telejornal do país

Antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, César Tralli construiu uma carreira sólida no jornalismo da TV Globo. Formado em jornalismo, ele iniciou a trajetória como repórter, com destaque para coberturas políticas e econômicas, tornando-se um dos rostos mais reconhecidos da emissora em Brasília e em São Paulo ao longo dos anos.

Tralli ganhou ainda mais projeção ao assumir a apresentação do SPTV e, posteriormente, do Jornal Hoje, onde consolidou seu estilo firme e didático. A chegada ao Jornal Nacional representou o ponto mais alto de sua carreira até agora, colocando-o na principal vitrine do jornalismo televisivo brasileiro.