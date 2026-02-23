Na última semana, os torcedores do Vasco da Gama foram surpreendidos com o anúncio de duas baixas na equipe, já que o meio-campista Philippe Coutinho e o técnico Fernando Diniz encerraram suas respectivas atuações no clube recentemente.

E vale destacar que pode haver uma ligação entre ambos os desligamentos, já que de acordo com o jornalista Jorge Nicola, do portal Bola Vip, a saída de Coutinho teria sido motivada por desentendimentos com Diniz.

Em suas redes sociais, o jogador afirmou que se afastaria para cuidar da saúde mental. E segundo Nicola, a decisão teria sido tomada por conta de um desentendimento que ele teve com o técnico vascaíno na última partida que disputou, válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca, que culminou em diversos insultos disparados por Diniz no vestiário.

Em contrapartida, não se sabe, até o momento, o quanto a situação pode ter influenciado a demissão do técnico, já que o anúncio do desligamento foi feito na noite do último domingo (22), após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense.

Diniz não participou nem mesmo da entrevista coletiva depois do jogo. Sua saída acabou sendo comunicada por Pedro Paulo de Oliveira, mais conhecido como Pedrinho, que é o atual presidente do Vasco e aproveitou a ocasião para agradecer tanto ao técnico quanto a Coutinho pelos esforços.

Torcedores do Vasco criticam Fernando Diniz

Dos 56 jogos que fez durante sua segunda passagem como treinador do Vasco, Fernando Diniz acumulou 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. E é relevante ressaltar que sua continuidade no time não foi defendida.

Conforme divulgado pelo portal Lance, nas redes sociais, torcedores manifestaram sua indignação contra o trabalho do técnico após a última derrota, afirmando que ele deveria deixar o cargo.

No pronunciamento feito à imprensa, Pedrinho afirmou que um novo treinador já está sendo procurado. Enquanto isso, o ex-jogador Bruno Lazaroni, que é filho do ex-técnico da Seleção Brasileira Sebastião Lazaroni, assumirá o cargo interinamente.