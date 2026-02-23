O ex-jogador e ídolo do futebol brasileiro Adriano Imperador voltou a ser notícia recentemente por conta de uma situação delicada que mistura golpe virtual sofrido por sua mãe e uma cobrança judicial de dívida no valor de R$ 230 mil. Nas redes sociais, Adriano relatou que sua mãe, Rosilda, foi enganada por criminosos que se passaram por ele via WhatsApp.

Na ocasião, Rosilda realizou a transferência de cerca de R$ 15 mil, em um golpe que explora a confiança familiar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso para identificar os responsáveis e recuperar o valor roubado.

Esse episódio do golpe acabou gerando repercussão pouco antes de outra questão financeira enfrentar o ex-atacante: a cobrança de R$ 230 mil referente a um empréstimo que estaria em atraso. A dívida está sob análise da Justiça, que busca a regularização do débito por meio dos procedimentos legais cabíveis.

Adriano, que fez história nos gramados nacionais e internacionais nas décadas de 2000 e 2010, agora se vê envolvido em desafios fora das quatro linhas, lidando com questões legais e financeiras em público. A situação serve como alerta à população sobre como golpes e fraudes digitais podem ter consequências graves, especialmente quando envolvem pessoas idosas.

Patrimônio construído nos gramados e fora deles

Ao longo da carreira, Adriano Imperador acumulou cifras milionárias atuando por grandes clubes do Brasil e da Europa. Revelado pelo Flamengo, o atacante também brilhou na Inter de Milão, onde viveu o auge e recebeu salários compatíveis com o status de estrela internacional, além de premiações, bônus por desempenho e contratos publicitários.

Mesmo após encerrar a carreira profissional, Adriano manteve patrimônio relevante, fruto de investimentos e rendimentos acumulados durante os anos de sucesso. Estimativas divulgadas ao longo dos anos apontam que ele movimentou dezenas de milhões de reais ao longo da trajetória, embora o ex-jogador nunca tenha detalhado publicamente o valor exato de sua fortuna.