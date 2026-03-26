O futuro de Lucas Moura no São Paulo pode estar com os dias contados. De acordo com o jornalista Marcelo Baseggio, da Gazeta Esportiva, o meia-atacante já começa a ser alvo de interesse internacional e pode deixar o Brasil nos próximos anos. A informação movimentou os bastidores do clube e chamou atenção da torcida tricolor.

Segundo a apuração, a Major League Soccer aparece como o principal destino para o jogador a partir de 2027. A liga norte-americana surge como forte concorrente do São Paulo na tentativa de manter o atleta, oferecendo um mercado atrativo tanto financeiramente quanto em qualidade de vida. Esse cenário pode influenciar diretamente na decisão do atleta.

A possibilidade de transferência para os Estados Unidos não é vista com surpresa nos bastidores do futebol. A MLS tem investido cada vez mais na contratação de jogadores experientes, especialmente aqueles com passagem relevante pela Europa. Lucas Moura, que já atuou em alto nível fora do país, se encaixa perfeitamente nesse perfil valorizado.

Enquanto isso, o São Paulo acompanha a situação com cautela e já começa a pensar em estratégias para o futuro. A diretoria reconhece a importância de Lucas Moura dentro e fora de campo, tanto pelo desempenho quanto pela liderança no elenco. Ainda assim, uma proposta vantajosa do exterior pode pesar e tornar a permanência mais difícil.

Lesão muda cenário e preocupa planejamento do clube

O São Paulo terá um desfalque importante nas próximas semanas. Lucas Moura sofreu fratura em duas costelas e deve ficar fora por até dois meses, com previsão de retorno entre seis e oito semanas. A ausência é considerada significativa tanto dentro de campo quanto no ambiente do elenco.

Além do impacto esportivo, a lesão também interfere diretamente no planejamento da diretoria. Segundo o clube, a situação não altera, por enquanto, os planos de renovação, mas as conversas devem acontecer apenas após a Copa do Mundo. O jogador prefere aguardar o momento ideal para definir seu futuro com mais calma.