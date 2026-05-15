A cidade de São Luís, no litoral do Maranhão, tem uma origem diferente da maioria das capitais brasileiras. No começo do século XVII, exploradores franceses chegaram à região e, mesmo depois de mudanças no controle da área, essa influência inicial ficou registrada na história local.

O centro antigo da cidade, com suas ruas de pedra e casas antigas bem preservadas, nos leva a um passeio pelo passado. Muitos desses casarões têm azulejos decorados que remetem às influências europeias, mas que são misturadas com a cultura local. Esse conjunto arquitetônico é tão importante que foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial.

Durante a visita pelo centro, também é possível conhecer o Palácio dos Leões, prédio histórico que ainda funciona como sede do governo e conta com vista para o mar.

Lugares que mostram diferentes

Além do centro histórico, há vários pontos turísticos para conhecer melhor São Luís. O Teatro Arthur Azevedo é um dos mais antigos do Brasil e ainda recebe apresentações culturais e eventos, e o Convento das Mercês ajuda a contar parte da história religiosa e política da região. Já a Praia de São Marcos é um dos lugares mais procurados por quem quer aproveitar o mar.

Mar agradável

Um dos grandes destaques da cidade é o litoral com águas mornas durante boa parte do ano. Essa característica, somada ao clima quente e à cultura, faz de São Luís um destino especial e procurado por muitos turistas.