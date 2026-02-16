As réplicas da Estátua da Liberdade se tornaram um dos principais símbolos da Havan, facilmente reconhecidos pelos brasileiros. Mas, longe das lojas de departamentos, o empresário Luciano Hang também lidera um negócio menos conhecido e altamente rentável: a rede de Postos Havan.

Atuando fora do varejo tradicional, o empreendimento já movimenta cerca de R$ 200 milhões por ano e está nos planos de expansão nacional. Atualmente, as unidades estão instaladas em locais estratégicos, principalmente ao longo de rodovias federais e em cidades de Santa Catarina, como Barra Velha, Araranguá e Palhoça, esta última com duas operações.

A estratégia dos Postos Havan, inaugurados em outubro de 2001 em Brusque (SC), aposta em um conceito direto e funcional: oferecer conveniência total. Ao integrar os postos às lojas de departamento, o Grupo Havan criou um verdadeiro ecossistema voltado ao viajante.

Mesmo sem a arquitetura temática das megaloja, as unidades se consolidaram como centros de serviços. Funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano, e contam com lojas de conveniência completas, opções de alimentação rápida e infraestrutura de apoio para motoristas e famílias.

Patrimônio bilionário impulsionado por varejo e novos negócios

A fortuna de Luciano Hang é resultado direto da expansão agressiva do Grupo Havan ao longo das últimas décadas. Com centenas de lojas espalhadas pelo país, o empresário construiu um patrimônio bilionário apoiado principalmente no varejo de departamentos, mas também em investimentos paralelos que ampliaram suas fontes de receita.

Além das lojas, negócios como os Postos Havan reforçam a diversificação do grupo e contribuem para a solidez financeira do empresário. Essa combinação de varejo forte, ativos estratégicos e novos empreendimentos mantém Luciano Hang entre os empresários mais ricos do Brasil, com capacidade constante de reinvestimento e expansão.