Quando metas são alcançadas, muitas empresas organizam campanhas ou ações para agradecer o empenho de seus funcionários. Contudo, poucas se dispõem a oferecer uma gratificação semelhante à concedida pelo proprietário da Havan, Luciano Hang.

Isso porque o empresário premiou mais de 80 funcionários com uma viagem à Paris, a capital francesa, com todas as despesas pagas. O grupo viajou na segunda-feira (16) e passará uma semana na popular cidade européia.

Ao longo do passeio, os funcionários visitarão diversos pontos turísticos locais, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre-Dame, e ainda terão a chance de desfrutar dos destaques da culinária francesa.

Conforme relatado pelo portal NSC Total, a Havan revelou que, para grande parte dos funcionários, a viagem é uma experiência totalmente inédita. E de acordo com Hang, essa teria sido a melhor forma que ele encontrou para reconhecer a dedicação das pessoas que trabalham na empresa.

Luciano Hang aparece entre os homens mais ricos do mundo

É importante destacar que, para Hang, arcar com os custos da viagem pode não ser uma tarefa difícil, pois devido a seus lucros, derivados principalmente da Havan, ele acabou ocupando uma posição de destaque no ranking de homens mais ricos do Brasil da revista Forbes.

No total, o patrimônio do empresário, que é popularmente conhecido como “Véio da Havan”, está avaliado em cerca de US$ 2,3 bilhões (aproximadamente R$ 12,6 bilhões, na cotação atual).

No ranking global, liderado majoritariamente por gigantes dos setores de tecnologia e finanças, ele ocupa atualmente a 1.834ª posição, que é uma colocação ainda expressiva, considerando que a lista reúne um total de 3.428 bilionários.

Em 2026, Hang pretende ampliar ainda mais a Havan no país ao alcançar a meta de inaugurar 200 unidades em operação até o fim do ano. Com isso, é provável que seu patrimônio continue em ascensão.