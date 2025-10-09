Em muitos casos, os lugares mais deslumbrantes do mundo também guardam perigos inesperados. Essa ilha brasileira é um exemplo perfeito: por trás de sua beleza natural impressionante, esconde-se um risco extremo. Isolada, enigmática e habitada por uma espécie venenosa exclusiva, ela é tida como o local mais letal do planeta. E não se trata de exagero — bastam poucos segundos para que o perigo se torne fatal.

A cerca de 30 quilômetros da costa de São Paulo, encontra-se a Ilha da Queimada Grande. Com pouco mais de 430 mil metros quadrados e rodeada por águas atlânticas cristalinas, o local poderia ser considerado um verdadeiro paraíso — não fosse o fato de abrigar mais de 15 mil cobras, entre elas uma das espécies mais perigosas do planeta.

No passado, um faroleiro vivia na ilha para manter o farol em funcionamento, mas, com o avanço da tecnologia, o sistema foi automatizado e os humanos deixaram o local. Desde então, a natureza retomou seu domínio, e as serpentes passaram a governar o território sozinhas.

O maior perigo da ilha atende pelo nome científico Bothrops insularis, mais conhecida como jararaca-ilhoa ou cabeça-de-lança-dourada. Essa espécie, que existe apenas nessa região, é considerada uma das cobras mais letais do mundo. Seu veneno possui uma potência até cinco vezes superior à da jararaca encontrada no continente.

A Jararaca-Ilhoa (Bothrops insularis) é a principal espécie da Ilha. Foto: ICMBio

Uma única picada dessa serpente pode causar necrose, hemorragias internas, vômitos severos e até sangramento cerebral — levando à morte em questão de segundos. Apesar de raramente ultrapassar 1,2 metro de comprimento, a jararaca-ilhoa é surpreendentemente ágil e agressiva. Em tempos de falta de alimento, pode inclusive recorrer ao canibalismo para sobreviver.

Desde a década de 1980, a Ilha da Queimada Grande foi transformada em uma área de proteção biológica pelo governo brasileiro. O acesso é totalmente restrito ao público, sendo autorizado apenas a pesquisadores credenciados e sob rígidos protocolos de segurança. O local funciona como um verdadeiro laboratório natural, onde cientistas investigam as extraordinárias adaptações evolutivas da jararaca-ilhoa.