Escondida entre as montanhas da Serra Catarinense, Urupema é uma pequena cidade que carrega um título impressionante: o de lugar mais frio do Brasil. Com suas paisagens cobertas de geada, ventos cortantes e temperaturas que frequentemente ficam abaixo de zero, o município oferece uma verdadeira experiência de inverno rigoroso — algo raro em terras tropicais.

Localizada em altitude média de cerca de 1.425 m acima do nível do mar, ela registra em média 50 geadas por ano e, no inverno, a ocorrência de neve já se tornou parte de sua identidade. Em 30 de novembro de 2021, por meio da Lei nº 14.255, Urupema foi oficialmente reconhecida como “Capital Nacional do Frio”.

Essa nomeação não apenas celebra o frio intenso — que formou “cascatas congeladas e casas cobertas de branco” segundo o projeto legislativo. Mas também fortalece o apelo turístico da cidade, que oferece o contraste entre o clima rigoroso e uma atmosfera tranquila, ideal para quem busca experimentar o frio em sua forma mais pura, longe dos grandes centros.

Apesar de pequena, com pouco mais de 2,5 mil habitantes, Urupema se tornou um dos destinos mais procurados da Serra Catarinense durante o inverno. O turismo local cresce a cada ano, impulsionado por visitantes que desejam ver a geada cobrindo os campos ao amanhecer ou até presenciar a rara queda de neve.

As cidades mais frias do Brasil, além de Urupema (SC)

São Joaquim (SC) – Uma das mais conhecidas pelo frio intenso e pela ocorrência frequente de neve; já registrou temperaturas abaixo de –8 °C.

Bom Jardim da Serra (SC) – Localizada a mais de 1.200 m de altitude, é famosa pelos cânions e pelas manhãs cobertas de geada.

Urubici (SC) – Também na Serra Catarinense, abriga o Morro da Igreja, ponto mais alto habitado do sul do país, onde a sensação térmica pode chegar a –20 °C.

Campos do Jordão (SP) – Conhecida como a “Suíça brasileira”, tem invernos frios e secos, com temperaturas próximas de 0 °C.

São José dos Ausentes (RS) – Situada nos Campos de Cima da Serra, tem altitudes acima de 1.200 m e registros constantes de geada e neve.

Vacaria (RS) – Uma das maiores cidades frias do Rio Grande do Sul, com invernos rigorosos e forte tradição agropecuária.

Monte Verde (MG) – Distrito de Camanducaia, nas montanhas da Mantiqueira, é um destino mineiro conhecido pelo frio intenso e pelo turismo romântico.

Gonçalves (MG) – Também na Serra da Mantiqueira, combina natureza exuberante e clima gelado, com médias que chegam a 5 °C no inverno.

Palmas (PR) – A cidade mais fria do Paraná, com altitudes próximas de 1.100 m e registros históricos abaixo de –5 °C.