Toda grande metrópole possui um lugar que sintetiza sua energia e identidade cultural. Em Buenos Aires, essa função recai sobre a Avenida Corrientes, um dos logradouros mais emblemáticos da capital argentina. Estendendo-se por quase nove quilômetros e atravessando seis bairros, ela conecta diferentes estilos de vida e guarda parte importante da história portenha, sendo conhecida popularmente como “a rua que nunca dorme”.

Lugar de turismo, comércio e pontos históricos

A jornada pela Corrientes começa em Puerto Madero, às margens do Rio da Prata. Logo no início, o visitante encontra espaços icônicos da cidade, como o Centro Cultural Kirchner e o tradicional Luna Park, palco de lendárias lutas de boxe e hoje cenário de grandes espetáculos musicais.

Seguindo em direção ao Centro, a avenida cruza regiões marcadas pelo movimento constante, como a rua Florida, famosa pelo comércio, e o cruzamento com a Avenida 9 de Julio, onde está o Obelisco — provavelmente o cartão-postal mais reconhecido da capital.

Palco da gastronomia e da vida boêmia

Ao anoitecer, a Corrientes revela outro lado. A área próxima à Praça da República concentra importantes casas de ópera, teatros e espaços dedicados ao tango, que viveu sua era de ouro justamente entre as décadas de 1930 e 1950. Não por acaso, surgiram ali algumas das pizzarias e cafeterias mais tradicionais da cidade, que eram ponto de encontro de artistas e intelectuais. Hoje, a tradição segue viva com restaurantes e bares que lotam diariamente.

Cultura, livros e história portenha

Mais adiante, o cenário muda novamente, dando espaço ao famoso circuito de livrarias, muitas delas abertas até tarde. Entre os destaques está o Paseo de la Plaza, um centro cultural com intensa programação teatral e musical. Próximo dali, o bairro Once oferece comércio popular e galerias movimentadas.

Residencial com alma tanguera

Nos trechos finais, a avenida atravessa zonas residenciais como Abasto, Almagro e Villa Crespo, onde o legado de Carlos Gardel permanece presente em estátuas, cafés e pequenos palcos dedicados ao ritmo símbolo da Argentina.

Corrientes é mais do que uma avenida: é um mosaico vivo de cultura, memória e movimento permanente, iluminando Buenos Aires dia e noite.