A pouco mais de uma hora e meia da capital paulista, em uma região de mata preservada entre 70 e 90 quilômetros de São Paulo, está o Camping Verde Nascente, em Biritiba Mirim. O local se tornou uma alternativa prática para quem deseja desacelerar por alguns dias e trocar o ritmo urbano por paisagem verde, trilhas curtas e clima de interior.

O trajeto é simples e acessível para quem vai de carro, embora os quilômetros finais sejam em estrada de terra. Mesmo assim, o deslocamento costuma ser rápido e sem grandes obstáculos.

Estrutura simples para quem busca vida ao ar livre

A proposta do Verde Nascente é atender quem valoriza o essencial. O espaço oferece áreas destinadas a barracas, estacionamento, banheiros com duchas frias, além de uma cozinha comunitária de aspecto rústico, equipada com pia e fogão a lenha. Viajantes que utilizam trailers ou motorhomes também encontram espaço para estacionar.

O destaque do camping é a Lagoa Esmeralda, conhecida pela coloração verde da água e pelo cenário que convida ao descanso. O ambiente favorece quem gosta de atividades tranquilas, como acender uma fogueira ao fim da tarde ou simplesmente contemplar o céu estrelado. Para quem só quer passar algumas horas fora da cidade, há a opção de ingressos de day-use.

Quanto custa e o que levar

Os valores costumam variar entre R$ 40 durante a semana e R$ 50 nos fins de semana. Para quem pretende apenas aproveitar o dia, o ingresso gira em torno de R$ 20. Como a estrutura é enxuta, é recomendável levar barraca, comida, utensílios próprios e bebidas.

Outro ponto importante é que o sinal de celular é instável e o pagamento nem sempre pode ser feito por meios eletrônicos, portanto levar dinheiro em espécie evita transtornos. Quem busca sossego deve evitar feriados e altas temporadas, quando o fluxo aumenta.

Uma experiência para quem prefere o essencial

O Verde Nascente aposta na simplicidade. Não há luxo nem estruturas elaboradas, mas o apelo está justamente na experiência direta com a natureza. Para quem procura um descanso verdadeiro, com clima rústico e paisagem preservada, o camping é uma escolha certeira.