O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD-PR), anunciou que não disputará a Presidência da República neste ano. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (23) e rapidamente repercutiu entre líderes políticos, incluindo Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O governador paranaense afirmou que seu foco permanecerá voltado para os projetos estaduais até o fim do mandato e que ele se retira do cargo político para assumir a presidência do Grupo Massa, criado pelo pai, o apresentador Ratinho.

Reações de Lula e Flávio Bolsonaro

Embora não haja uma declaração oficial do presidente Lula, segundo informações do jornal Valor Econômico, auxiliares do chefe do Executivo consideraram positiva a desistência de Ratinho Jr., já que ele era visto como o nome com maior potencial para dividir eleitores.

Já Flávio Bolsonaro, durante evento do PL no Rio de Janeiro nesta terça-feira (24), elogiou Ratinho Jr. e classificou o governador como uma “liderança importante”, embora tenha admitido não compreender totalmente os motivos da desistência.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Consequências para o PSD e a política nacional

Com a saída de Ratinho Jr., o PSD precisará redobrar esforços para definir um novo nome para a disputa presidencial. Antes da desistência, o presidente do partido, Gilberto Kassab, havia indicado que anunciaria o escolhido até o fim de março.

Nomes como do atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), e do atual governador do Goiás, Ronaldo Caiado (União-Goiás), surgem como alternativas viáveis, representando diferentes frentes dentro da legenda.

Em postagem nas redes sociais, Eduardo Leite afirmou que está pronto para ser canditado à Presidência e defendeu que o PSD tem plenas condições de vencer as eleições oferecendo um caminho alternativo aos eleitores.