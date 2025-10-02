O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já tem data para encerrar seu terceiro ciclo à frente do Brasil, visto que seu terceiro mandato acaba no dia 4 de janeiro de 2027. Caso seja reeleito, iniciará um novo ciclo no dia 5 de janeiro de 2027.

O terceiro mandato de Lula será ligeiramente mais extenso que os anteriores. A diferença ocorre devido a uma alteração definida pela minirreforma eleitoral de 2021, que modificou o calendário de posse de futuros governantes no Brasil.

Última posse em 1º de janeiro

Até este ano, a tradição era que presidentes da República, vice-presidentes e governadores assumissem suas funções no dia 1º de janeiro, logo após a virada do ano. Essa prática, no entanto, chega ao fim. A partir de 2027, os novos eleitos para a Presidência terão sua cerimônia marcada para o dia 5 de janeiro. Já os governadores estaduais passarão a ser empossados no dia seguinte, 6 de janeiro.

Mandato mais longo para Lula e Alckmin

Na prática, a mudança faz com que o atual governo federal tenha quatro dias a mais de duração. Assim, o mandato de Lula e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), terminará em 5 de janeiro de 2027, totalizando quatro anos e quatro dias. Essa é a primeira vez, desde a redemocratização, que um presidente brasileiro exercerá um mandato com esse acréscimo no tempo.

Diplomação ainda sem definição

Outro ponto alterado pela minirreforma diz respeito à diplomação dos candidatos eleitos, procedimento realizado pela Justiça Eleitoral antes da posse. Até então, a data-limite para diplomação era 19 de dezembro. No entanto, ainda não há consenso sobre qual será o novo prazo oficial. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá definir a regra em momento oportuno, respeitando os prazos de recursos, julgamentos e a oficialização dos resultados das urnas.

Impacto político e institucional

Embora a mudança de datas não altere a duração regular dos mandatos subsequentes, o ajuste busca facilitar a logística da posse, que coincide com o início do ano e costuma mobilizar grandes operações de segurança, trânsito e cerimonial. Com a alteração, a expectativa é tornar o processo mais organizado e menos desgastante para as equipes envolvidas.