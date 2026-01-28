Adriano Imperador, de 43 anos, apareceu indignado na segunda-feira (26) ao denunciar que sua mãe, Rosilda, foi vítima de um golpe aplicado pelo WhatsApp. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-atacante da Inter de Milão e do Flamengo relatou que criminosos se passaram por ele para enganar a matriarca, que acabou depositando R$ 15 mil na conta dos estelionatários.

“Minha mãe acabou de depositar 15 mil e pouco numa conta aí, se passando por mim”, desabafou o ex-jogador. Revoltado, Adriano fez um recado direto ao responsável pelo golpe, exigindo a devolução do dinheiro e alertando que não se deve mexer com família. Ele ainda afirmou que dará um prazo de 24 horas para o valor ser devolvido e que, caso isso não ocorra, a identidade do autor poderá ser exposta.

O ex-jogador também aproveitou para alertar os seguidores sobre a importância de redobrar a atenção e evitar cair em golpes semelhantes: “Pessoal, não façam [depósitos], porque eu não troquei de número. O meu número é o mesmo. Tem um montão de safado aí”.

Segundo informações do portal g1, o caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro). Já nesta terça-feira (27), Adriano voltou as redes para agradecer o apoio que recebeu depois de denunciar o golpe.

Como se proteger de golpes por Whatsapp

Desconfie de pedidos urgentes

Golpistas costumam criar pressão emocional, pedindo dinheiro “com urgência”, falando em troca de número, problema de saúde ou bloqueio de conta. Antes de qualquer ação, pare e confirme.

Confirme por outro meio

Recebeu pedido de dinheiro de um parente ou amigo? Ligue para a pessoa ou mande mensagem para o número antigo. Nunca confie só no WhatsApp.

Ative a verificação em duas etapas

No WhatsApp, vá em Configurações > Conta > Verificação em duas etapas e crie um PIN. Isso dificulta que criminosos clonem sua conta.

Proteja seu código de seis dígitos

Nunca compartilhe o código enviado por SMS, nem mesmo com contatos conhecidos. O WhatsApp nunca pede esse código por mensagem.

Cuidado com links e promoções

Evite clicar em links suspeitos, sorteios ou ofertas “boas demais para ser verdade”, mesmo que venham de contatos conhecidos.

Restrinja informações públicas

Ajuste quem pode ver sua foto, status e recado em Configurações > Privacidade. Quanto menos dados visíveis, menor a chance de golpe direcionado.

Denuncie e bloqueie

Se identificar um golpe, bloqueie o contato e use a opção “Denunciar” no próprio WhatsApp. Isso ajuda a plataforma a agir mais rápido.

Avise amigos e familiares

Se alguém tentar se passar por você, alerte seus contatos imediatamente para evitar que outras pessoas sejam enganadas.