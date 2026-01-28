A mamangaba é considerada a maior abelha do Brasil e chama atenção pelo corpo robusto, abdômen largo e comprimento que pode chegar a cerca de 3 centímetros. Apesar do tamanho imponente e do zumbido forte, trata-se de um inseto geralmente dócil, que só ataca quando se sente ameaçado, sendo comum em áreas de mata, jardins e regiões rurais.

Pertencente ao gênero Bombus, a mamangaba possui um corpo coberto por pelos densos, característica que ajuda na coleta e no transporte de pólen. Essa estrutura faz dela uma polinizadora extremamente eficiente, capaz de visitar flores que outras abelhas menores não conseguem, contribuindo de forma decisiva para a reprodução de diversas espécies vegetais.

No Brasil, a mamangaba é encontrada principalmente em regiões de clima mais ameno, como o Sul e o Sudeste, mas também pode aparecer em áreas de transição com o Cerrado e a Mata Atlântica. Ela costuma construir seus ninhos em cavidades no solo, troncos ocos ou locais protegidos, formando colônias menores quando comparadas às das abelhas-europeias.

Além de sua importância ecológica, a mamangaba também desperta interesse científico por sua capacidade de voo, mesmo com o corpo grande e pesado. Estudos apontam que a espécie desempenha um papel fundamental na manutenção dos ecossistemas e na produtividade agrícola, reforçando a necessidade de conservação de seu habitat natural.

Importância ecológica e curiosidades da mamangaba

A mamangaba exerce um papel essencial na polinização de plantas nativas e de culturas agrícolas, sendo responsável por aumentar a produtividade e a diversidade vegetal em diferentes ecossistemas. Sua habilidade de vibrar o corpo durante a coleta de pólen permite que ela fertilize flores que dependem desse método, como tomate, berinjela e maracujá.

Apesar da aparência intimidadora, a mamangaba é pouco agressiva e raramente oferece risco às pessoas. A diminuição de áreas verdes, o uso excessivo de agrotóxicos e as mudanças climáticas, no entanto, têm afetado suas populações, o que acende um alerta sobre a importância de preservar ambientes naturais e incentivar práticas que favoreçam a sobrevivência desse importante inseto.