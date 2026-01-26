Por muitos anos, Porto Alegre foi destino certo em grandes turnês internacionais. Nomes como Metallica, Paul McCartney, Madonna e Rolling Stones passaram pela cidade, que sempre contou com público fiel e forte apelo cultural. Com o tempo, porém, a capital gaúcha acabou perdendo protagonismo nesse circuito nos últimos anos.

Custos elevados dos estádios, carência de infraestrutura adequada e grandes distâncias acabaram afastando os grandes eventos da cidade. Agora, um grupo de empresários pretende reverter esse cenário com a criação de uma arena que promete se tornar a maior do país no segmento de eventos ao ar livre e multiuso. Batizado de FLY 51, o projeto reúne nomes de destaque do entretenimento gaúcho.

A iniciativa é liderada por quatro empresas: TE2 Hospitality, Greenvalley, GDO Produções e Grupo Prime. A arena será instalada em uma área de 27 mil metros quadrados dentro do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por meio de um modelo de subconcessão firmado com a alemã Fraport, responsável pela administração do terminal.

O investimento previsto é de R$ 35 milhões, com inauguração estimada para março de 2026. A proposta é ocupar uma lacuna estratégica no Sul do país, oferecendo um espaço fixo, versátil e escalável, com infraestrutura preparada para receber shows, congressos, festas, feiras, casamentos e diferentes tipos de eventos conforme a demanda do mercado.

Arena terá capacidade de até 20 mil pessoas

Com capacidade para receber até 20 mil pessoas, o FLY 51 pretende se colocar diretamente no radar de grandes artistas e produtores do Brasil e do exterior. A meta agora é concluir a obra, abrir as portas e recolocar a capital gaúcha no centro do circuito cultural nacional.

“A gente já fez evento para 245.000 pessoas somadas em Porto Alegre. Agora é hora de escalar isso com infraestrutura real, tecnologia e conforto. Um lugar onde você não precise apostar na sorte para saber se vai se molhar ou não”, disse Tiago Escher, uma das mentes por trás do projeto.