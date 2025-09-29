O Open Air Brasil desembarca em Salvador no final deste mês, proporcionando aos soteropolitanos uma experiência de cinema ao ar livre em uma super tela. O evento acontece entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro, no Centro de Convenções, localizado no bairro da Boca do Rio.

Além da tela de quatro andares e da pipoca gratuita, o local contará com espreguiçadeiras e arquibancadas para o conforto dos visitantes. O evento também oferece espaços interativos, shows, área infantil e diversas outras opções de entretenimento.

Os ingressos do Open Air Brasil custam entre R$ 30 e R$ 80, e podem ser adquiridos diretamente no site oficial do evento. A sessão de estreia será gratuita e exibirá o documentário “3 Obás de Xangô”, que retrata a amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé. O filme foi reconhecido como “Melhor Documentário do Ano” no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Veja a programação completa do Open Air Brasil

30 de setembro (terça-feira)

“3 Obras de Xangô” – exibição gratuita

Show de Alice Caymmi

1º de outubro (quarta-feira)

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco

2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction – Tempo de Violência”

3 de outubro (sexta-feira)

“Missão: Impossível – O Acerto Final”

Show da banda Herbert & Richard

4 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)

2ª sessão: “F1 – O Filme”

5 de outubro (domingo)

1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”

2ª sessão: “Thelma & Louise”

7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos

10 de outubro (sexta-feira)

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”

Show da banda Herbert & Richard

11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action)

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

12 de outubro (domingo)