Ela dispensa o uso de veneno para se impor. A sucuri-verde, reconhecida como a cobra mais pesada e robusta do planeta, domina rios e áreas alagadas da América do Sul graças ao corpo extremamente musculoso e a uma técnica de caça quase imperceptível. O fascínio científico em torno da espécie cresce porque ela representa um caso extremo de adaptação evolutiva aos ambientes aquáticos tropicais.

Mais do que o tamanho, chamam atenção a força, a eficiência e o papel ecológico da serpente. Informações reunidas em reportagem da National Geographic Brasil mostram por que a sucuri-verde impressiona até especialistas, sobretudo pelo peso que algumas fêmeas podem atingir e pela capacidade de capturar presas de grande porte.

A cobra tem um tom esverdeado e pesa mais de 200 kg / Foto ilustrativa / Imagem criada por IA/Gemini Google

A sucuri-verde vive principalmente em ambientes de água doce associados às bacias dos rios Amazonas e Orinoco. Esses locais reúnem condições ideais para a espécie, como abundância de presas, vegetação fechada e extensas áreas alagadas, características que favorecem seu estilo de vida semiaquático. Rios, várzeas e florestas tropicais inundáveis estão entre seus habitats mais comuns.

Esse ambiente garante camuflagem natural e facilita a estratégia de caça por emboscada, com grande parte do corpo submersa. Além do Brasil e da Colômbia, a sucuri-verde também é encontrada na Venezuela, no Peru, na Bolívia e na Argentina, o que evidencia sua notável capacidade de adaptação a diferentes ecossistemas tropicais.

Embora não detenha o título de cobra mais longa do mundo, a sucuri-verde se sobressai pelo peso corporal. Algumas fêmeas podem alcançar aproximadamente 250 quilos, e esse volume não é apenas aparente. Trata-se de uma massa sustentada por musculatura extremamente potente, que confere à espécie uma capacidade de constrição superior à de outras serpentes do mesmo grupo.