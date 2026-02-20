A fabricante de pneus Fate anunciou o fechamento definitivo de sua unidade em Buenos Aires e a dispensa de mais de 900 empregados. A decisão foi comunicada na quarta-feira (18) e, segundo a empresa, está relacionada à perda de competitividade diante do aumento das importações.

Considerada a principal produtora do setor no país vizinho, a companhia atravessava um cenário de dificuldades financeiras e retração no mercado interno. Em nota, informou que cumprirá o pagamento das indenizações previstas na legislação trabalhista argentina.

Queda de preços e avanço das importações

Fundada há mais de oito décadas, a Fate tinha capacidade instalada para fabricar cerca de 5 milhões de pneus por ano. O encerramento das atividades ocorre em meio a um contexto econômico adverso.

Dados da consultoria PxQ indicam que, entre 2023 e 2025, os preços no mercado doméstico recuaram 42%, enquanto as importações de pneus cresceram 34% no mesmo período. Esse movimento pressionou a indústria local, que passou a enfrentar maior concorrência externa.

O fechamento da planta se soma a um cenário mais amplo de retração econômica. Nos últimos dois anos, mais de 21 mil empresas encerraram operações na Argentina, resultando na eliminação de aproximadamente 300 mil postos de trabalho.

Contexto político e reação sindical

O anúncio também ocorre em uma semana marcada por mobilizações trabalhistas no país. Centrais sindicais organizaram uma paralisação nacional de 24 horas contra a reforma trabalhista defendida pelo presidente Javier Milei, cuja proposta tramita na Câmara dos Deputados.

Representantes dos trabalhadores pressionam por uma possível intervenção do Estado para tentar reverter o fechamento da fábrica. Até o momento, porém, não há sinalização concreta de mudança na decisão da empresa.