A cidade de Inocência, no leste de Mato Grosso do Sul, com cerca de 8.700 habitantes, está prestes a passar por uma grande transformação. A chilena Arauco, multinacional do setor de celulose, vai investir US$ 4,6 bilhões (aproximadamente R$ 24,7 bilhões) na construção do inovador complexo industrial Projeto Sucuriú.

Trata-se do maior projeto de celulose do mundo construído em uma única etapa, com início das operações previsto para o final de 2027. A planta promete transformar a economia local, posicionando a região como um polo global na produção de celulose.

O empreendimento ocupará 3.500 hectares e terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. Entre 95% e 98% da produção será destinada à exportação, com foco nos mercados da China, Europa e América do Norte.

O Projeto Sucuriú marca a entrada da Arauco no setor de celulose no Brasil, reforçando sua competitividade global e atendendo à crescente demanda pelo produto. A sustentabilidade é um dos pilares da iniciativa: a usina será autossuficiente em energia, gerando mais de 400 megawatts, dos quais 200 serão utilizados internamente.

O excedente de energia será direcionado ao sistema nacional, capaz de abastecer uma cidade de até 800 mil habitantes. A eficiência energética do projeto é reforçada pela integração das operações florestal, industrial e energética, maximizando o uso dos recursos. Durante a construção, o empreendimento deve gerar aproximadamente 14 mil empregos diretos e indiretos.

Inocência se transforma em polo global da celulose

O Projeto Sucuriú não apenas muda o panorama econômico de Inocência, mas também posiciona a cidade no mapa internacional da produção de celulose. Com capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas por ano e a maior parte destinada à exportação, o complexo promete atrair investimentos, fortalecer a infraestrutura local e criar novas oportunidades de negócios.

Além disso, a integração das operações florestal, industrial e energética e a autossuficiência em energia garantem sustentabilidade e eficiência ao projeto. A geração de cerca de 14 mil empregos diretos e indiretos durante a construção reforça o impacto social e econômico na região, consolidando Inocência como referência em inovação e desenvolvimento industrial.