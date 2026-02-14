A cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, abriga fácil acesso a rodovias importantes e infraestrutura logística eficiente. Por esse motivo, a cidade se tornou ponto-chave para a indústria de bebidas.

É em Jundiaí que está localizada a maior fábrica de Coca-Cola do mundo em volume de produção. A unidade emprega mais de mil profissionais e possui uma área de aproximadamente 180 mil metros quadrados.

Em 2013, a fábrica atingiu a marca de 1,7 bilhão de litros produzidos, se consolidando como um dos principais polos industriais da Coca-Cola. A produção atende grande parte do estado de São Paulo, incluindo a capital, além de cidades de Minas Gerias.

Investimento em nova estrutura

Recentemente, para dar conta da demanda de produção, a companhia investiu recentemente em um armazém vertical, com estrutura tem 23 metros de altura, cerca de 100 metros de largura e 75 metros de profundidade.

O espaço é capaz de armazenar o equivalente a quatro dias inteiros de produção, tornando a distribuição dos produtos mais ágil e reduzindo o tempo de escoamento.

Diferenciais da unidade

Um diferencial da fábrica de Jundiaí é o alto nível de automação. Sistemas automatizados enchem garrafas, latas ou frascos, enquanto sistemas digitais acompanham etapas como controle de qualidade e rastreamento de produção.

Outro diferencial é que a unidade também segue padrões internacionais voltados à sustentabilidade, reforçando o compromisso ambiental da empresa. Entre as iniciativas estão o uso racional da água, a reutilização de resíduos industriais e ações para diminuir a emissão de gases poluentes.