Projetado pelo estaleiro holandês Royal Huisman, o Projeto 406, conhecido como o maior iate de pesca do mundo, impressiona pelo seu tamanho: 52 metros de comprimento (171 pés). A embarcação foi concebida para unir o luxo de um iate à funcionalidade de um barco de pesca esportiva.

Criado pelo Vripack Yacht Design Studio, o iate chama atenção já na popa, onde há uma grande quantidade de varas de pesca distribuídas. Seu cockpit traseiro fica próximo à água, enquanto a torre alta oferece uma vista privilegiada do mar, ideal para localizar cardumes e tornar a pesca ainda mais eficiente.

Encomendado por um entusiasta da pesca esportiva que prefere permanecer anônimo — representado pela empresa Aqua Marine Crew Limited, sediada em Malta —, o iate foi projetado para cruzar oceanos em busca dos melhores pontos de pesca. Segundo o estaleiro, ele é de fato o maior e mais luxuoso iate de pesca do mundo.

O maior iate de pesca do mundo foi projetado para percorrer longas distâncias, combinando lazer, acomodações de luxo e pesca em alto mar, tudo sem depender de intermediários. Com casco e superestrutura em alumínio, a embarcação foi concebida para atingir até 499 toneladas brutas.

Equipado com motores diesel-elétricos, o iate pode atingir até 30 nós de velocidade máxima, com cerca de 21 nós em cruzeiro. Seu design combina uma proa alongada e amuradas altas com um cockpit traseiro baixo e aberto, ideal para a pesca de grandes exemplares. A torre elevada, por sua vez, proporciona vistas panorâmicas do mar, com ângulo descendente perfeito para avistar cardumes.