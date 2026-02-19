A Lagoa dos Patos é reconhecida como o maior lago do Brasil em extensão, estendendo-se por cerca de 290 km de norte a sul na costa do estado do Rio Grande do Sul. Essa imensa lagoa costeira liga-se ao Oceano Atlântico por uma boca estreita e funciona como um dos principais sistemas de água doce e salobra da região, moldando parte importante da geografia sul-brasileira.

Formada ao longo de milhares de anos por processos geológicos e sedimentares, a Lagoa dos Patos abriga um ecossistema diverso, com áreas rasas, praias interiores e ilhas. Suas margens reúnem cidades e comunidades que dependem da pesca e de outras atividades ligadas às suas águas.

Além de sua importância natural e econômica, a Lagoa dos Patos desempenha papel fundamental no equilíbrio ambiental regional. Sua grande massa de água ajuda a regular o clima local, amenizando temperaturas extremas e contribuindo para a umidade atmosférica. Espécies de aves migratórias fazem paradas na região durante o ano, fazendo da lagoa um destino valorizado.

A presença da Lagoa dos Patos na vida da população local também inspira cultura e lazer. Comunidades ao longo do seu percurso celebram festas, tradições e culinárias ligadas ao ambiente aquático, ao mesmo tempo em que praias interiores e costões convidam moradores e turistas a aproveitar banhos de água doce e paisagens únicas no cenário brasileiro.

Cidades às margens da Lagoa dos Patos

Ao longo de seus cerca de 290 quilômetros de extensão, a Lagoa dos Patos banha diversos municípios do litoral e da região sul do Rio Grande do Sul. Entre as principais cidades estão Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, que mantêm forte ligação histórica, cultural e econômica com a lagoa.

Outros municípios como São Lourenço do Sul, Tapes e Arambaré também se desenvolvem às suas margens, explorando atividades como turismo, pesca e agricultura. A lagoa, além de recurso natural estratégico, funciona como importante via de navegação e integração regional.