Uma mansão avaliada em bilhões, com uma gigantesca área de lazer, 18 quartos e até um hangar capaz de abrigar quatro helicópteros. Essa é a casa de luxo mais cara do Brasil — e, ao contrário do que muitos imaginam, não pertence a Diego Ribas, conhecido por seus investimentos em imóveis milionários no Sul, nem a nenhuma das celebridades mais comentadas do país.

Não é a propriedade de Ana Hickmann, dona de uma casa de quase 3 mil m² em Itu (SP). Muito menos de Virgínia Fonseca, que segue ampliando sua “casinha” em Goiás. A verdadeira dona da mansão avaliada em R$ 1 bilhão é Daniela Albuquerque, apresentadora do programa “Sensacional”, da RedeTV!.

Localizado em Alphaville (SP), o imóvel impressiona com seus 17,8 mil m², áreas completas de entretenimento e jardins inspirados nos famosos Jardins de Luxemburgo. Se Daniela, o marido, Amilcare Dallevo, e as filhas, Alice e Antonella, quiserem ver um filme em uma sala de cinema sem sair de casa, isso não é problema: o espaço tem capacidade para 50 pessoas.

A mansão conta ainda com um amplo salão de festas e uma quadra esportiva, garantindo entretenimento para toda a família. Além dos 18 quartos, a propriedade conta com 14 banheiros — incluindo uma suíte principal — e várias piscinas distribuídas pelo terreno. Na área externa, destacam-se um heliporto e um hangar com capacidade para acomodar até quatro aeronaves.

Quem é Daniela Albuquerque?

Daniela Albuquerque é uma apresentadora de televisão brasileira conhecida principalmente por seu trabalho na RedeTV!, onde comanda o programa “Sensacional” desde 2014. Antes da carreira na TV, ela atuou como modelo e participou de concursos de beleza, além de ter formação em jornalismo e artes cênicas.

Sua imagem pública é marcada por entrevistas, reportagens especiais e pela postura elegante e discreta diante das câmeras. Ela também é amplamente reconhecida por seu casamento com Amilcare Dallevo Jr., um dos proprietários da RedeTV!, com quem tem duas filhas.