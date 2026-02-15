No momento de buscar um local para chamar de lar, é comum que muitas celebridades busquem por propriedades de luxo, incluindo mansões que impressionam tanto por suas dimensões quanto por todo o seu conteúdo.

E embora seja possível encontrar diversos imóveis impressionantes ao redor do Brasil, nenhum deles se compara ao adquirido pela apresentadora Daniela Albuquerque e seu marido, o empresário Amilcare Dallevo, sócio fundador da RedeTV!.

Isso porque o casal investiu um valor multimilionário para comprar uma mansão que conta com impressionantes 17,8 mil metros quadrados de área construída, chegando a receber o título de maior mansão do Brasil devido a isso.

Situada no bairro de Alphaville, na Grande São Paulo, a propriedade, que mede o equivalente à extensão de dois campos de futebol, fica em um condomínio de luxo que é cercado por áreas verdes e conta com proteção reforçada.

Ao combinar imponência, design e exclusividade, a mansão se consolida como um verdadeiro marco no segmento de imóveis de luxo no Brasil, simbolizando para seus proprietários um novo patamar de status e sofisticação.

Conheça a estrutura da maior mansão do Brasil

É importante destacar que cada metro quadrado da propriedade foi bem aproveitado, pois a área externa conta com jardins belíssimos, áreas de convivência gigantescas, piscinas, quadras esportivas, um heliponto e até mesmo um hangar capaz de comportar diversas aeronaves.

Já a parte interna da propriedade conta com 14 banheiros, 18 quartos, um cinema particular com capacidade para dezenas de convidados e uma gigantesca suíte principal, que por si só ocupa cerca de 1.200 metros quadrados.

A mansão ainda conta com uma decoração que segue um estilo clássico, trazendo peças de arte luxuosas e mobílias de marcas famosas espalhadas por seus diversos cômodos. E para manter a propriedade sempre limpa e organizada, seus donos contrataram um verdadeiro exército de empregados.