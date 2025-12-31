Quando se fala em residências de proporções extraordinárias, é comum pensar em bairros exclusivos dos Estados Unidos ou em castelos espalhados pela Europa. No entanto, o Brasil também abriga imóveis que impressionam pelo tamanho e pelo nível de sofisticação. O maior deles está localizado em Alphaville, área nobre da Região Metropolitana de São Paulo. A propriedade pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo e reúne aproximadamente 17,8 mil metros quadrados de área construída, um número que por si só revela a grandiosidade do projeto.

Alphaville como símbolo de status e privacidade

A escolha do endereço não é aleatória. Alphaville é reconhecido como um dos condomínios mais valorizados do país, marcado por segurança reforçada, ruas arborizadas e projetos urbanísticos voltados à exclusividade. O local atrai empresários, executivos e celebridades que buscam tranquilidade sem abrir mão de conforto e infraestrutura. Inserida nesse cenário, a mansão se destaca não apenas pelo tamanho, mas também pela imponência arquitetônica em meio a terrenos amplos e paisagismo planejado.

Uma estrutura pensada para lazer e grandes eventos

A residência vai além da metragem generosa e reúne uma série de ambientes voltados ao entretenimento e ao bem-estar. São 18 dormitórios e 14 banheiros, além de uma suíte principal que equivale, em tamanho, a muitos apartamentos urbanos. O projeto inclui diversas piscinas espalhadas pela área externa, quadra esportiva, cinema com capacidade para cerca de 50 pessoas e um amplo salão de festas. Há ainda garagem subterrânea para dezenas de veículos, heliporto e um hangar preparado para receber até quatro aeronaves. Os jardins, inspirados nos tradicionais Jardins de Luxemburgo, em Paris, completam o cenário.

Quem são os donos da maior casa do país

Daniela Albuquerque é conhecida pelo trabalho como apresentadora da RedeTV!, enquanto Amilcare Dallevo construiu carreira sólida como empresário e um dos fundadores da emissora. O casal figura entre os nomes mais influentes do meio televisivo brasileiro. A mansão em Alphaville acaba refletindo essa trajetória marcada por sucesso, visibilidade e investimentos de grande porte, consolidando-se como uma das construções residenciais mais emblemáticas do país.