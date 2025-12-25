A recém-inaugurada Changtai (Changzhou–Taizhou) Yangtze River Bridge, na província de Jiangsu, na China, é um marco de engenharia que conecta as cidades de Changzhou e Taizhou. Com 10,03 km de extensão, essa ponte representa o primeiro cruzamento sobre o rio Yangtze que integra uma estrada expressa, uma ferrovia interurbana e uma rodovia convencional.

Sua estrutura é impressionante: a ponte principal tem um vão estaiado de 1.208 metros, enquanto as pontes laterais em arco chegam a 388 metros de extensão cada. As torres de sustentação atingem 350 metros de altura — quase a mesma altura de prédios de 120 andares.

A ponte também é vanguardista na aplicação de novas tecnologias. Foram usadas fundações tipo caixão progressive, híbridos de aço e concreto nos pilares e torres em formato de diamante, além de um sistema adaptativo de restrição longitudinal para compensar variações de temperatura.

Pela primeira vez em pontes desse porte, fios de fibra de carbono foram empregados nas cabines de sustentação, por serem mais leves e menos sensíveis à temperatura. Do ponto de vista logístico e econômico, a inauguração dessa ponte tem grande impacto: ela corta o tempo de viagem entre Changzhou e Taizhou de cerca de 80 minutos para apenas 20.

Inovação e impacto econômico da Changtai Yangtze River Bridge

A Changtai Yangtze River Bridge não se destaca apenas pelo tamanho, mas também pelo pioneirismo em engenharia e materiais. A utilização de fios de fibra de carbono nas cabines de sustentação e a combinação de aço e concreto em pilares e torres em formato de diamante tornam a estrutura mais resistente, leve e adaptável às variações climáticas, consolidando-a como uma referência mundial em construção de pontes.

Além do aspecto técnico, a ponte tem grande relevância econômica e social para a região. Ao reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre Changzhou e Taizhou, ela facilita o transporte de pessoas e cargas, integra cidades vizinhas e impulsiona o desenvolvimento do Delta do Yangtze, fortalecendo o comércio, o turismo e a logística regional.