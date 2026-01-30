No interior de São Paulo, uma cidade de pequeno porte territorial, mas de grande relevância no agronegócio, ganhou projeção nacional: Itajobi é conhecida como a Capital do Limão-Taiti no Brasil. A fruta se consolidou como o principal pilar da economia local, impulsionada por condições naturais especialmente favoráveis ao cultivo.

Com alta incidência de sol ao longo do ano, o clima contribui para lavouras amplas e de elevada produtividade. O título vai além do simbolismo: segundo dados oficiais, Itajobi lidera a produção de limão-taiti no país, respondendo por cerca de 80% do volume nacional.

Cerca de 3 mil famílias estão diretamente envolvidas no cultivo da fruta, que atinge uma produção anual estimada em 900 mil toneladas, consolidando o município como líder absoluto do setor. A combinação entre escala e qualidade abriu portas para que o limão-taiti de Itajobi conquistasse espaço também no mercado internacional.

Com números expressivos e papel central na economia local, Itajobi se firma como um dos grandes exemplos da força do agronegócio brasileiro. A produção em larga escala, aliada às condições climáticas favoráveis e ao trabalho de milhares de famílias, garante não apenas a liderança nacional no cultivo do limão-taiti, mas também a projeção do município no cenário mundial.

Inovação e tradição impulsionam a produção de limão-taiti

Além das condições naturais privilegiadas, a produção de limão-taiti em Itajobi se destaca pelo uso de técnicas modernas de cultivo e manejo agrícola. A combinação entre tradição familiar e tecnologia garante maior produtividade, controle de qualidade e resistência da fruta a pragas e variações climáticas, fortalecendo a competitividade do município no mercado nacional e internacional.

Outro fator essencial é o investimento em infraestrutura e logística. Armazenamento adequado, transporte eficiente e parcerias com exportadores permitem que o limão-taiti de Itajobi chegue a diferentes regiões do Brasil e a diversos países, consolidando a reputação da cidade como referência na produção de frutas cítricas de alta qualidade.