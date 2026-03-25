Um novo resort de alto padrão será construído em Gramado, no Rio Grande do Sul. Trata-se do Club Med Gramado, um empreendimento avaliado em cerca de R$ 1 bilhão, que promete elevar o patamar da região nos próximos anos. A inauguração está prevista para o próximo ano, já em junho de 2027.

O projeto será o primeiro da categoria mais exclusiva da rede francesa na América do Sul, normalmente conhecida por oferecer sofisticação, conforto e experiências exclusivas aos hóspedes. As informações foram divulgadas pelo site Correio Braziliense.

Estrutura de grande escala

O resort ocupará uma área de aproximadamente 200 mil metros quadrados, inserida dentro de um complexo ainda maior, com mais de 2 milhões de m². A proposta é oferecer uma experiência completa aos diferentes perfis de hóspedes, reunindo 250 acomodações e 20 vilas de alto padrão.

Entre os destaques da estrutura estão:

Spa completo e áreas dedicadas ao bem-estar

Piscina coberta e espaços para práticas como yoga

Centro de convenções voltado a eventos corporativos

Restaurantes com experiências gastronômicas variadas

Além disso, o resort conta com experiências imersivas, como degustações de vinhos regionais, cafés especiais e até espaços voltados à produção artesanal.

Impacto além do turismo

A construção do resort deve gerar cerca de 600 empregos diretos, priorizando a contratação local. Indiretamente, setores como comércio, gastronomia e serviços também tendem a se beneficiar com o aumento no fluxo de visitantes.

Destino ainda mais competitivo

Já muito conhecida e consolidada como um dos principais pontos turísticos do país, Gramado deve reforçar ainda mais sua posição de destaque com a chegada do novo resort.

O local que já combina infraestrutura e atrações culturais de uma forma muito organizada, agora ganha um reforço de peso com o empreendimento pensado para atender turistas que buscam algo mais luxuoso, mas sem abrir mão da experiência de estar em Gramado.