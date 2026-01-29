Em 2026, o Uruguai passou a ter o maior salário mínimo da América do Sul, reforçando sua política de valorização da renda dos trabalhadores. O piso será fixado em 25.383 pesos uruguaios, valor equivalente a cerca de US$ 620 ou aproximadamente R$ 3.339,75 na cotação atual.

O reajuste evidencia a diferença entre as políticas salariais do país vizinho e do Brasil, onde o salário mínimo foi estabelecido em R$ 1.621 para o mesmo período. No Uruguai, o aumento total será de 7,54% ao longo de 2026, aplicado em duas etapas.

A partir de 1º de janeiro, o piso terá alta de 4,1%, alcançando 24.572 pesos, cerca de 606 dólares. Já em julho, um novo reajuste de 3,3% elevará o valor para 25.383 pesos. Segundo a presidente da Direção Nacional do Trabalho uruguaia, Marcela Barrios, a medida mantém o compromisso do governo com a valorização das faixas de renda mais baixas.

Com a medida, o Uruguai consolida uma estratégia voltada à redução das desigualdades e ao fortalecimento do poder de compra dos trabalhadores, em um cenário econômico ainda desafiador na região. A política de reajustes escalonados busca equilibrar crescimento salarial e sustentabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que reforça o país como referência em valorização do trabalho na América do Sul.

Ranking dos salários mínimos na América do Sul em 2026