Na zona leste da capital paulista está localizado o Aricanduva, considerado o maior shopping do Brasil. Mais do que um centro de consumo, o espaço funciona como um complexo urbano, com dimensões que impressionam: são 440 mil m² de área total, sendo 257 mil m² voltados exclusivamente para lojas e operações comerciais.

Estrutura que chama atenção

Inaugurado em 1991, o empreendimento cresceu ao longo das décadas e se consolidou como referência nacional. Atualmente, são mais de 500 estabelecimentos, três praças de alimentação, 13 salas de cinema e opções de lazer variadas, que atraem visitantes não apenas da cidade de São Paulo, mas também de municípios vizinhos.

Outro diferencial é o estacionamento gratuito, com capacidade para 15 mil veículos, algo raro em empreendimentos de grande porte. A oferta reforça a popularidade do shopping, especialmente aos fins de semana.

Três setores integrados

O Aricanduva é formado por três áreas distintas, que se complementam. O Shopping Leste Aricanduva concentra a maior parte das lojas e serviços. Já o Interlar Aricanduva é voltado para móveis, decoração e artigos de casa. O Auto Shopping Aricanduva, por sua vez, reúne concessionárias e serviços automotivos, oferecendo soluções completas em um único endereço.

Papel econômico e social

Com cerca de 7 mil empregos diretos e outros 15 mil indiretos, o Aricanduva é um dos maiores geradores de trabalho da zona leste. Sua presença também impulsionou investimentos imobiliários e melhorias urbanas no entorno, tornando-se um polo de desenvolvimento regional.

Um destino que vai além das compras

Visitar o complexo requer planejamento, já que o espaço é tão grande que explorar todas as áreas pode levar mais de um dia. Para muitos moradores, o Aricanduva é mais do que um shopping: é símbolo da zona leste e ponto de encontro de lazer, consumo e serviços.

Sua grandiosidade mostra como os centros comerciais evoluíram para se tornar verdadeiras cidades dentro da cidade, impactando diretamente a vida de milhões de paulistanos.