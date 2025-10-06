Em participação no ‘Programa Chupim’, atração da Rádio Metropolitana FM, a sensitiva Lene, uma das videntes mais prestigiadas da atualidade, fez uma série de revelações impactantes envolvendo o casal Hytalo Santos e Israel Nata Vicente. Segundo ela, ambos já conversam sobre atentarem contra as próprias vidas em breve.

“Eles sabem que não vão ver a liberdade tão cedo. Então, eles conversaram sobre isso, sobre os dois cometerem suicídio e a gente pode se surpreender com isso. Tem gente que vai achar ruim, eu vou dizer só uma coisa, eu sou muito realista nas minhas coisas. Gente ruim é um livramento na Terra saindo dela. Pra mim é isso. Quem explora criança, não tem que estar aqui”, disse.

Hytalo Santos e seu marido foram presos em São Paulo no dia 15 de agosto e, posteriormente, transferidos para o Presídio do Róger, em João Pessoa (PB), onde permanecem detidos desde o dia 28 do mesmo mês. Ambos estão sob investigação por tráfico de pessoas e exploração de menores, relacionados à produção de conteúdos para redes sociais envolvendo crianças e adolescentes.

Linha do Tempo do Caso Hytalo Santos

Final de 2024: O Ministério Público da Paraíba inicia investigações sobre Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, por suspeitas de exploração sexual infantil e tráfico de pessoas.

6 de agosto de 2025: O influenciador digital Felca publica um vídeo de 50 minutos intitulado “Adultização”, que denuncia casos de exploração de menores na internet, incluindo conteúdos associados a Hytalo Santos. O vídeo alcança mais de 40 milhões de visualizações em poucos dias.

8 de agosto de 2025: Após a repercussão do vídeo, a conta de Hytalo Santos no Instagram é desativada.

12 de agosto de 2025: A Justiça da Paraíba determina a suspensão das redes sociais de Hytalo Santos, a desmonetização de seus conteúdos e proíbe o contato do influenciador com menores envolvidos no caso.

13 de agosto de 2025: A Justiça da Paraíba autoriza mandados de busca e apreensão contra Hytalo Santos.

14 de agosto de 2025: Novas buscas são realizadas em endereços ligados a Hytalo Santos, em ação da promotoria de Bayeux.

15 de agosto de 2025: Hytalo Santos e Israel Nata Vicente são presos preventivamente em Carapicuíba, São Paulo, em cumprimento a ordens expedidas pela Justiça da Paraíba.

18 de agosto de 2025: A Justiça da Paraíba determina a transferência de Hytalo Santos e seu marido para uma penitenciária na Paraíba.

19 de agosto de 2025: Em audiência de custódia, Hytalo Santos afirma não entender o motivo de sua prisão. O juiz decide manter a prisão preventiva e nega pedido de transferência para a Penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

26 de agosto de 2025: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) nega habeas corpus e mantém a prisão preventiva de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente, destacando a gravidade das acusações e a necessidade de preservação das provas.

15 de setembro de 2025: O caso é transferido para investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Paraíba, mantendo o processo sob segredo de Justiça.