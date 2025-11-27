Em novembro, o Bolsa Família cancelou o benefício de cerca de 367 mil famílias. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), muitas perderam o auxílio por não atualizarem seus dados no Cadastro Único (CadÚnico), informações essenciais para confirmar quem ainda se enquadra nos critérios do programa.

As notificações foram enviadas pelo extrato do benefício ou pelo aplicativo. Para regularizar o cadastro, é necessário ir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município, levando CPF e RG de todos os moradores, certidão de nascimento das crianças, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Saída do Bolsa Família por aumento de renda

No entanto, a ausência de atualização cadastral não foi a única razão para o cancelamento do benefício. Diversas famílias também deixaram o programa devido ao aumento da renda, que ultrapassou os critérios estabelecidos, ou por já terem cumprido o período previsto pela Regra de Proteção.

Conforme essa regra, famílias beneficiárias do Bolsa Família que tiveram aumento de renda ainda podem receber metade do valor do benefício por um período, permitindo uma adaptação financeira. Vale lembrar que o Bolsa Família é destinado a famílias cuja renda mensal por pessoa não ultrapassa R$ 218.

Caixa libera pagamento para beneficiários com NIS final 9

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (27) o pagamento da parcela de novembro do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 9. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com o novo adicional, a média sobe para R$ 683,28.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda atenderá neste mês 18,65 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 12,69 bilhões.