Ao que tudo indica, o elenco atual do Big Brother Brasil (BBB) pode contribuir para que a 26ª edição do programa seja encerrada antes do previsto, considerando que o tradicional Paredão não tem sido o único fator por trás das eliminações.

Vale lembrar que, até agora, já foram contabilizadas duas expulsões e duas desistências. E, se depender do ex-jogador de futebol Edílson Capetinha, um destes índices pode voltar a crescer muito em breve.

Isso porque, nesta quarta-feira (11), o participante revelou, durante uma conversa com Jonas e Alberto Cowboy, que estaria tentado a apertar o botão de desistência por já estar no limite.

Durante o diálogo, Edílson ainda afirmou ter sonhado que algum de seus familiares pode estar com problemas, encarando o ocorrido como uma espécie de sinal. “[…] Eu tive um sonho que algum parente meu está precisando de mim”, desabafou o participante.

Edílson Capetinha já tentou desistir do BBB anteriormente

É importante destacar que esta não é a primeira vez que Edílson manifesta o desejo de deixar o BBB, já que no começo do mês, o ex-jogador chegou a tentar apertar o botão de desistência.

Na ocasião, ele teria ficado afetado com o fato da casa ter entrado no “Tá com Nada”, e alegou não estar mais aguentando a situação. Ainda de madrugada, Edílson decidiu juntar suas malas e levá-las para a sala.

Todavia, a produção acabou não ativando o botão, impedindo que a desistência ocorresse naquele momento. Com isso, Edílson acabou desistindo da ideia e seguiu integrando o elenco do programa.

Geralmente, o botão de desistência só é ativado em momentos estratégicos ou quando a solicitação é feita formalmente no confessionário. Sendo assim, resta aguardar para saber se Edílson seguirá com a ideia ou se continuará disputando pela chance de se tornar o grande campeão da edição atual do BBB.