O Sport Club do Recife oficializou a demissão do técnico Roger Silva, ampliando a lista de mudanças no comando das equipes neste início de temporada do futebol brasileiro. A decisão foi tomada após uma sequência de atuações abaixo do esperado, que aumentaram a pressão interna e externa sobre o treinador.

Roger Silva não resistiu ao desempenho irregular da equipe, que vinha encontrando dificuldades para se impor em campo. Mesmo com pouco tempo de trabalho, a diretoria optou pela troca no comando técnico, entendendo que era necessário dar uma resposta rápida para tentar reverter o cenário esportivo.

A saída do treinador reforça um padrão recorrente no futebol nacional, marcado pela pouca paciência com projetos a médio prazo. No Campeonato Brasileiro, a pressão por resultados imediatos costuma acelerar decisões, especialmente quando os resultados não acompanham a expectativa criada no início da temporada.

Agora, o Sport inicia a busca por um novo comandante enquanto tenta reorganizar o elenco para a sequência das competições. A diretoria trabalha nos bastidores para definir um nome que possa assumir rapidamente e dar nova dinâmica ao time.

Plano A do Sport recusa convite e segue em outro clube

O principal alvo da diretoria para substituir Roger era Eduardo Baptista, atualmente no comando do Criciúma. No entanto, mesmo após contato, o treinador optou por permanecer no clube catarinense, frustrando os planos do Sport neste primeiro momento.

Com contrato em vigor e respaldo da diretoria do Criciúma, Eduardo decidiu dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo em Santa Catarina. A recusa obriga o Sport a buscar novas alternativas no mercado, enquanto tenta reorganizar a equipe para a sequência da temporada.