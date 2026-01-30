Livre no mercado de transferências desde sua saída do Grêmio, anunciada no início de dezembro, o técnico Mano Menezes está de casa nova. E o destino foi, no mínimo, curioso: a Seleção Peruana. O experiente treinador de 63 anos chegou a um acordo com a Federação do país sul-americano para comandar o Peru no ciclo visando a Copa de 2030.

A notícia foi divulgada inicialmente pela imprensa local e confirmada horas depois pelo ge.globo. Mano Menezes assume o cargo no lugar de Ibañez, demitido em setembro de 2025. O treinador volta a comandar uma seleção após mais de dez anos, desde sua passagem pela Seleção Brasileira no período pós-Copa do Mundo da África do Sul, entre 2010 e 2012.

Mano chegou na Canarinho com moral após bons trabalhos por Grêmio e Corinthians. Na Seleção, no entanto, o bom rendimento não foi repetido e o time contou com eliminação precoce na Copa América de 2011 e o vice-campeonato olímpico em 2012. Sem clima para permanecer, ele acabaria sendo substituto por Felipão, que terminaria o ciclo até 2014.

Após ser demitido pela CBF, Mano Menezes contou com passagens por grandes clubes como Flamengo, Cruzeiro, onde foi bicampeão da Copa do Brasil, Palmeiras, Bahia, Internacional e Fluminense. Em seu último trabalho no Grêmio, o agora técnico do Peru somou 39 jogos, com 14 vitórias, 13 derrotas e 12 empates — aproveitamento de 46%.

O treinador esteve à frente das eliminações na terceira fase da Copa do Brasil, diante do CSA, e nos playoffs da Sul-Americana, contra o Alianza Lima. Já no Campeonato Brasileiro, o time encerrou a competição na nona colocação. Em busca de desempenho mais competitivo, a diretoria do Grêmio optou por não manter Mano Menezes no cargo e acertou a contratação do português Luís Castro.