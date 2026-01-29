A impressionante mansão de 16 quartos onde vivem os apresentadores Luciano Huck e Angélica, ícones da Rede Globo, está avaliada em cerca de R$ 24 milhões, consolidando-se como um dos imóveis mais luxuosos da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Localizada no bairro nobre do Joá, a residência se destaca não apenas pelo tamanho do terreno — cerca de 4.000 m² — mas também pela vista privilegiada para a Pedra da Gávea e pela integração com a natureza ao redor. Com aproximadamente 1.500 m² de área construída, a propriedade foi projetada para funcionar quase como um resort particular.

São 16 quartos, incluindo seis suítes, além de espaços pensados para entretenimento e bem-estar, como cinema privativo, salão de jogos, piscina e ampla área de lazer. A arquitetura aposta em grandes janelas e pé direito duplo para reforçar a sensação de amplitude e conexão com a paisagem natural.

A casa também possui uma capela ecumênica integrada ao jardim, um detalhe que realça o caráter único da propriedade e a preocupação com espaços que vão além das funções convencionais de uma residência. Eventos sociais de grande porte já foram realizados por ali, incluindo festas de fim de ano com convidados famosos, demonstrando a vocação da mansão para receber convidados com conforto e sofisticação.

Segundo Angélica, em entrevistas, o projeto foi idealizado para ser o centro das atividades da família, com todos os ambientes conectados e pensados para que a vida ali seja confortável sem a necessidade frequente de sair. A decoração personalizada, com toques afetivos e obras de arte, reflete o gosto e a personalidade do casal, transformando o imóvel em um verdadeiro lar pessoal e exclusivo.