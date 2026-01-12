Apesar de ter nascido no Canadá, Shawn Mendes mantém uma relação com o Brasil mais próxima do que muitos imaginam. O cantor tem sido visto com frequência no país e, segundo relatos de fãs e colunistas, teria passado o réveillon ao lado de Bruna Marquezine — apontada como sua nova namorada — em clima de proximidade que chamou a atenção do público brasileiro.

Essa ligação com os fãs nacionais também se refletiu nas redes sociais, onde o artista compartilhou momentos com carinho e dedicação pouco vistos nos últimos anos. O prestígio internacional de Shawn Mendes se confirma em hits que lideraram as paradas mundiais e em uma fortuna que o coloca entre os músicos mais bem-sucedidos de sua geração.

Prova disso é que o sucesso do cantor também se manifesta fora dos palcos, em escolhas de estilo de vida marcadas por luxo, discrição e conforto. Um exemplo é a mansão em Los Angeles avaliada em cerca de R$ 24 milhões, endereço que tem despertado curiosidade não apenas pelo valor, mas também por seus atrativos e pelo cotidiano que o artista mantém no local.

Situada em Beverly Grove, um dos bairros mais valorizados de Los Angeles, a residência simboliza uma fase em que Shawn Mendes já tinha a carreira solo consolidada e buscava um refúgio compatível com seu momento profissional. O imóvel foi comprado em 2022 por cerca de US$ 4,6 milhões, valor que atualmente equivale a aproximadamente R$ 24 milhões.

Mansão combina piscina, áreas de lazer e um design minimalista sofisticado

À primeira vista, a mansão de Shawn Mendes pode parecer discreta diante de outros imóveis milionários de Hollywood, mas o projeto revela atenção minuciosa ao conforto e ao estilo. Com cinco quartos e seis banheiros, a residência une espaços amplos a uma estética contemporânea marcada pelo minimalismo e por tons neutros.

Entre os principais atrativos do imóvel está a área externa com piscina, um verdadeiro refúgio privativo ideal para os dias de sol na Califórnia. O espaço se conecta ao jardim gramado e às áreas de convivência ao ar livre, criando o cenário perfeito tanto para momentos reservados quanto para receber amigos em um ambiente descontraído.