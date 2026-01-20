A mansão que aparece na abertura da série “Um Maluco no Pedaço”, responsável por projetar Will Smith ao estrelato nos anos 1990, deve ir ao mercado por cerca de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 161 milhões, na cotação atual). O imóvel, conhecido mundialmente por sua presença marcante no seriado da NBC, serviu como cenário para as tomadas externas da casa da família Banks.

Apesar de a trama situar a residência no bairro de Bel-Air, em Los Angeles, a propriedade está localizada, na realidade, em Brentwood, também na região metropolitana da cidade. De acordo com o site TMZ, o grupo imobiliário The Altman Brothers, encarregado da negociação, informou que o imóvel deve ser oficialmente anunciado para venda ainda neste mês.

A icônica mansão em estilo colonial georgiano conta com seis quartos e sete banheiros, além de cerca de 930 metros quadrados de área construída, distribuídos em um amplo terreno de esquina com aproximadamente 3.580 metros quadrados. O imóvel foi erguido em 1937.

De acordo com o TMZ, a casa que ficou famosa em “Um Maluco no Pedaço” está sendo utilizada atualmente como locação para uma produção da Netflix, preservando sua fachada emblemática nas gravações mesmo enquanto se prepara para ser vendida.

Legado na indústria do entretenimento

A importância do imóvel ultrapassa a nostalgia dos anos 1990. Com a fachada preservada e facilmente reconhecível, a mansão segue valorizada pela indústria do entretenimento e atualmente é utilizada como locação para uma produção da Netflix.

Antes de ser colocada à venda, a propriedade já serviu como cenário para ações promocionais. Em 2020, em comemoração aos 30 anos da série, parte da casa foi disponibilizada no Airbnb com estadias temáticas por US$ 30 (cerca de R$ 161) a diária, exclusivamente para moradores da região de Los Angeles, permitindo que fãs vivenciassem de perto elementos do imóvel exibido no programa.